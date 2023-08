Apple-Computer der ersten Stunde für Mega-Summe versteigert

Voller Funktionalität und gehüllt in ein maßgeschneidertes Gehäuse mit integrierter Tastatur, trat dieses Stück Technologiegeschichte seinen Weg in die Sammlungen der Reichen und Enthusiasten an.

Ein Apple I Computer, das Urgestein der Technologie, ging für unglaubliche 223.000 Dollar an einen glücklichen Bieter. Ursprünglich kostet das Exemplar 666 Dollar. Der legendäre Apple I Computer, mit der Signatur von Mitgründer Steve Wozniak, wurde vom Auktionshaus RR Auction in Boston erfolgreich versteigert.

Hohe Summe

Voller Funktionalität und gehüllt in ein maßgeschneidertes Gehäuse mit integrierter Tastatur, trat dieses Stück Technologiegeschichte seinen Weg in die Sammlungen der Reichen und Enthusiasten an.



Ein nostalgischer Blick zurück enthüllt, dass in den Jahren 1976 bis 1977 etwa 200 Exemplare dieser Meisterwerke in der Garage von Steve Jobs in Kalifornien hergestellt wurden. Damals noch für schlappe 666 Dollar erhältlich, sind sie heute wahre Schätze, die zu der Entstehung des milliardenschweren Unternehmens beigetragen haben.



Die Prognosen lagen bei rund 200.000 Dollar, aber die Begeisterung und das Streben nach Technologiegeschichte ließen die Preise in den Himmel schießen. Ein anonymer Sammler schnappte sich das begehrte Stück und sicherte sich so ein Stück Apple'sche Vergangenheit.