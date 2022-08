Ashton Kutcher spricht erstmals über seine Krankheit

Der US-Schauspieler konnte eine Zeit lang weder hören noch sehen.

Ashton Kutcher (44) sprach am Montag erstmals öffentlich über eine sehr harte Zeit in seinem Leben. Vor etwa zwei Jahren litt der Schauspieler an einer schweren Autoimmunerkrankung.

Bei der sehr seltenen Form von Vaskulitis konnte Kutcher laut "tag24" weder hören und sehen. Zudem hatte er keinen Gleichgewichtssinn mehr. Es ging im unglaublich schlecht. Seine Ehefrau Mila Kunis ist heute unglaublich froh, dass er diese Zeit unbeschadet überstanden hat.

Ein Jahr lang hatte der Schauspieler mit der Krankheit zu kämpfen. Seither weiß er sein Leben noch mehr zu schätzen. "Ich habe wirklich Glück, dass ich noch am Leben bin", sagt er vor den Medien.