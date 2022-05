Auf diesen Planeten könnten sich Außerirdische versteckt halten

Wissenschaftler haben die Orte in unserem Universum, die am wahrscheinlichsten außerirdisches Leben beherbergen, auf eine Handvoll Planeten eingegrenzt.

Wo liegt außerirdisches Leben? Dieser Frage sind nun Wissenschaftler nachgegangen und haben eine Reihe von Planeten aufgelistet, von denen anzunehmen ist, dass sie außerirdische Lebensformen beheimaten. Hier ist ein Blick auf neun von ihnen.

1. Kepler-22b: Kepler-22b ist ein Exoplanet, der in der bewohnbaren Zone von Kepler-22 gefunden wurde, einem sonnenähnlichen Stern im Sternbild Cygnus, der etwa 600 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Auf der Website der NASA heißt es, dass die auf die Seite gekippte Ozeanwelt nach jüngsten Computermodellen "bequem bewohnbar" sein könnte und dass die Durchschnittstemperaturen auf dem Exoplaneten bei etwa 15,5 Grad Celsius liegen.

2. Trappist-1e: Trappist-1e wurde 2017 in einer Umlaufbahn um den extrem kühlen Zwergstern Trappist-1 entdeckt. Er befindet sich etwa 40 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Wassermann. Laut dem Habitable Exoplanets Catalog ist der möglicherweise einen Ozean beherbergende Planet, der 6,1 Tage für einen Umlauf um seinen Stern benötigt, einer der potenziell bewohnbarsten Exoplaneten, die bisher entdeckt wurden.

3, 4 und 5. Gliese 667Cc, Gliese 667Ce und Gliese 667Cf: Alle diese Planeten wurden im Jahr 2013 im System Gliese 667 entdeckt. Gliese 667 ist eigentlich ein Dreifach-Sternsystem im Sternbild Skorpion, etwa 22 Lichtjahre von der Erde entfernt, was bedeutet, dass diese Planeten eigentlich drei Sonnen haben. Da sich alle drei Planeten in der bewohnbaren Zone ihrer Sterne befinden, könnten sie alle Wasser und Leben beherbergen. Diese Planeten sind gezeitenverriegelt, d. h. nur eine Seite ist ihrem Stern bzw. ihren Sternen zugewandt, während die andere Seite im Dunkeln bleibt.

6. Proxima Centauri b: Proxima Centauri b ist der Erde am nächsten gelegene Exoplanet, der möglicherweise bewohnbar ist. Er wurde 2016 in der bewohnbaren Zone des roten Zwergsterns Proxima Centauri entdeckt, der unserer Sonne mit einer Entfernung von etwa 4,2 Lichtjahren am nächsten ist. Derzeit ist nicht bekannt, ob der Planet eine Atmosphäre hat, und es wird nicht angenommen, dass der Planet eine stabile Umlaufbahn für die Aufnahme von Monden bieten könnte.

7. Teegardens Stern b: Dieser 2019 entdeckte Exoplanet umkreist die bewohnbare Zone von Teegarden's Star, einem roten Zwerg vom Typ M, der etwa 12 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt ist. Der Planet ist gezeitengebunden, aber unter den richtigen Bedingungen könnte der Dämmerungsstreifen des Planeten sehr wohl Leben beherbergen.

8. TOI-700 d: TOI-700 d ist ein weiterer "Supererde"-Exoplanet mit der 1,57-fachen Masse unseres eigenen Planeten. Er umkreist den Roten Zwerg TOI-700 im Sternbild Dorado einmal in 37,4 Tagen und ist etwa 101,4 Lichtjahre von der Erde entfernt. Der im Jahr 2020 entdeckte Exoplanet empfängt schätzungsweise etwa 8 Prozent der Energie, die die Erde von der Sonne erhält, und könnte eine Durchschnittstemperatur von -4,3 Grad Celsius haben, wenn er tatsächlich eine erdähnliche Atmosphäre besitzt.