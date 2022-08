Auf dieser Hochzeit darf nicht gelacht werden

Eine Braut hat veranlasst, dass auf keinen Hochzeitsfotos gelacht werden darf. Ihre Reaktion wurde als mehr als "dramatisch" bezeichnet.

Normalerweise soll der Bund fürs Leben einer der glücklichsten Tage im Leben sein. Aber wenn man sich die professionellen Fotos der frisch vermählten Sally ansieht, könnte man das Gegenteil annehmen. Die Braut beschloss, dass keiner ihrer Gäste auf den Fotos von ihrem großen Tag lächeln sollte - stattdessen hatten sie alle einen ausdruckslosen Gesichtsausdruck aufgesetzt.

Sally hat nun die Ergebnisse der Bilder gezeigt, die auf TikTok viral gegangen sind. In dem Clip, der bereits über eine Million Mal aufgerufen wurde, erklärt die Frischvermählte: "Ich will kein Lächeln auf meinen Hochzeitsfotos." Als wären sie Teil eines Fotoshootings, posierte Sally mit ihrem Mann, ohne ein Lächeln in Sicht.

Aber es war nicht nur das Paar, dem Sally nicht lächeln wollte. Auch die Brautjungfern und die Trauzeugen wurden angewiesen, nicht zu grinsen, als sie in ihrer formellen Kleidung als Gruppe posierten. "Ich habe gesagt, dass wir nicht lächeln sollen, und die Leute dachten, wir wären dramatisch", gab Sally zu.