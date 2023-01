Aus Neid? 100.000-Euro-Audi mit Graffiti beschmiert

Waseem Khan, 20, behauptet, bereits Millionen durch den Online-Handel mit Kryptowährungen verdient zu haben, und glaubt, dass der Vandalismus darauf zurückzuführen ist, dass andere Leute neidisch auf seinen Lebensstil sind

Ein Unternehmer aus Yorkshire ist verzweifelt, nachdem sein 100.000 Euro teurer Supersportwagen mit Graffiti verunstaltet wurde, nachdem er ihn im Stadtzentrum geparkt hatte. Waseem Khan (20), der mit dem Handel von Kryptowährungen ein Vermögen gemacht hat, ließ seinen brandneuen Audi R8 V10 über Nacht stehen, als er zu einem Geschäftstreffen nach Manchester reiste.

© Waseem Khan ×

Als er am nächsten Tag zurückkam, musste er mit Entsetzen feststellen, dass jemand sein Auto mit Graffitis besprüht hatte. Er erzählte LeedsLive: "Ich habe die Stadt gestern Abend verlassen, so gegen 11 oder 12 Uhr. Ich wurde zu einem Geschäftstreffen gerufen, sie sagten, sie würden mich abholen und nach Manchester fahren, also ließ ich mein Auto im Stadtzentrum stehen. Ich habe nicht darüber nachgedacht, wo ich es geparkt hatte. Als ich heute Nachmittag nach Hause kam und mein Auto holen wollte, war es völlig verwüstet, und ich dachte, dass es definitiv jemand ist, der mich kennt oder so."

© Waseem Khan ×

"Es zeigt einfach, dass es eine Menge Hass gibt, selbst wenn man etwas Gutes im Leben tut. Auf dem Graffiti wird Waseem als "Angeber" und "Jungfrau" bezeichnet, außerdem sind mehrere andere Schimpfwörter auf das Auto geschrieben. "Ich habe eigentlich keine Feinde, ich glaube, viele Leute können einfach nicht sehen, dass jemand jung ist und etwas Gutes tut, dass ich mit 20 ein Superauto habe, das können sie nicht ertragen," sagte Waseem.