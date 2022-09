Diese Deadline-Day Deals könnten noch zustande kommen

Heute schließt das Transferfenster, doch vor dem Ende der Periode könnte es noch einige spektakuläre Wechsel geben.

Gerüchte und Transfers sind ja für viele Fußballfans genauso spannend wie die Spiele selbst. Und am finalen Tag könnten noch einige Stars den Verein wechseln. Welche die abwanderungswilligen Stars sind, sehen sie hier.

Layvin Kurzawa: Der Rechtsverteidiger von PSG kam in der letzten Spielzeit kaum zum Zug und könnte zum Premier League Aufsteiger FC Fullham wechseln. Spieler und Verein sollen sich bereits einig sein, über die Ablöse wird noch verhandelt. Kurzawa ist bei PSG auf dem Abstellgleis. Er absolvierte im letzten Jahr nur eine Partie für die Franzosen.

Leandro Paredes: PSG könnte einen weiteren Spieler verlieren. Der Argentinier Paredes, der vorwiegend im Mittelfeld zum Einsatz kommt, hat sich bereits mit Juventus Turin auf einen Vertrag geeinigt. Die beiden Vereine müssen sich nur noch auf eine Ablösesumme einigen.

Pierre-Emerick Aubameyang: Der Gabuner ist wohl mit die heißeste Transferaktie am finalen Tag. Barcelona will den Stürmer nach der Verpflichtung von Robert Lewandowski noch abgeben. Der FC Chelsea scheint an einem Deal Interesse zu haben. Ein Tausch-Deal mit Barcelona steht im Raum. Chelsea würde 15 Millionen Ablöse plus den Verteidiger Marcos Alonso zu den Katalnen schicken.

Youri Tielemans: Der Mittelfeldstar von Leicester steht ganz oben auf dem Zettel beim FC Arsenal. Ob Leicester den Stammspieler jedoch nach dem Abgang von Starverteidiger Wesley Fofana gehen lässt, ist fraglich. Zudem bliebe keine Zeit mehr, einen Ersatz zu verpflichten. Die Ablöse wäre mit rund 40 Millionen Pfund bei noch einem Jahr Vertragslaufzeit kein Schnäppchen.

Keylor Navas: Der mehrfache Champions League Sieger mit Real Madrid hütete im letzten Jahr noch vermehrt das Tor von PSG, nun dürfte Donnarumma jedoch die Nummer eins im Kasten der Pariser sein. Navas könnte seine Zelte bei PSG abbrechen und bei Napoli einen sicheren Rückhalt bieten. Ein Tausch-Deal mit Fabian Ruiz, der zu PSG wechselt, steht im Raum.

Cody Gakpo: Der Flügelflitzer vom PSV Eindhoven war bei Manchester United auf dem Zettel. Der Verein entschied sich jedoch für den kostspieligen Wechsel von Anthony von Ajax. Gakpo könnte aber beim FC Southampton, dem Team von Ralph Hasenhüttl aufschlagen. Ein erstes Angebot lehnte der holländische Klub jedoch ab.