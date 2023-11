Baby (1) in Müllsack ausgesetzt: Streunender Hund rettet Säugling

Das Kind, das mit Schürfwunden und Prellungen gefunden wurde, wurde zunächst in das Krankenhaus gebracht.

Ein streunender Hund wurde in der nordlibanesischen Stadt Tripoli mit einem ausgesetzten kleinen Mädchen gefunden, das in einem Müllsack vor einem städtischen Gebäude abgelegt worden war. Ein Passant hörte die erstickten Schreie des Babys, die aus der schwarzen Mülltüte kamen, die der Hund in seinem Maul hielt, und griff sofort ein, berichtet die National.

Horror-Fall

Das Kind, das mit Schürfwunden und Prellungen gefunden wurde, wurde zunächst in das Islamische Krankenhaus gebracht und später in das Regierungskrankenhaus von Tripolis verlegt. Bilder, die im Internet kursieren, zeigen das Kind mit Schürfwunden und roten Blutergüssen im gesamten Gesicht und am Körper.

© Facebook

Der Vorfall löste im Internet großes Interesse aus, und viele Menschen erklärten sich bereit, das Kind zu adoptieren, nachdem sich die Nachricht von seiner Genesung verbreitet hatte.