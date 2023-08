Baby (3) stürzt aus 5. Stock: Held fängt es auf

Die Szene entfaltete sich am Samstagvormittag, als Aguzzi und seine Freundin gerade auf dem Weg zum Bäcker waren

Turin erlebte einen wahrhaftigen Heldenmoment, als ein dreijähriges Mädchen aus dem fünften Stock eines Gebäudes stürzte. Doch wie durch ein Wunder kam ein engagierter Passant zur rechten Zeit: Mattia Aguzzi, 37 Jahre alt, bewies unermesslichen Mut, indem er das Kind auffing und somit sein Leben rettete.

Wahres Wunder

Die Szene entfaltete sich am Samstagvormittag, als Aguzzi und seine Freundin gerade auf dem Weg zum Bäcker waren. Plötzlich drangen Schreie an ihre Ohren. Anwohner hatten beobachtet, wie das Kleinkind über das Geländer des Balkons im fünften Stock kletterte. "Das kleine Mädchen neigte sich immer weiter und kletterte über den Vorsprung, sie hielt sich nur mit den Armen fest und ihre Beine waren in der Luft", beschrieb Aguzzi die beängstigende Situation. Sekunden später geschah das Unfassbare: Das Kind stürzte ab.

Aguzzi's schnelle Reaktion ließ keine Zeit für Überlegungen. "Ich habe den Sturz praktisch mit meiner Brust abgefedert und wir sind beide auf den Boden gefallen", erklärte er. Ein Moment des Bangens folgte, als das Mädchen keine Lebenszeichen von sich gab. Dann durchbrach erleichtertes Weinen die Stille – das Kind atmete. "Es waren endlose Sekunden", gestand Aguzzi, "dann fing das Kind an zu weinen und ich habe erleichtert aufgeatmet."

Die Dreijährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Berichten zufolge erlitt sie keine schweren Verletzungen und wird voraussichtlich bald entlassen. Aguzzi selbst, ein Bankangestellter, wurde ebenfalls ärztlich untersucht.