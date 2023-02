Bei Dreh von Video: TikTok-Star stürzt Klippe hinab und stirbt

Der 27-Jährige war mit seiner Familie zu einem 'Freizeitausflug' unterwegs gewesen.

Edgar Garay stürzte beim Filmen eines TikTok-Videos von einer Klippe in Puerto Rico in den Tod, wobei die Klippe bis zu 70 Meter in die Tiefe ging. Der 27-Jährige, der von seinem Bruder Carlos Garay als "Draufgänger" bezeichnet wurde, soll beim Filmen von TikTok-Inhalten den Halt verloren haben und tragischerweise von der Klippe in den Tod gestürzt sein.

"Mein Bruder hat einen TikTok-Account, auf den er gerne Videos hochgeladen hat", sagte Carlos gegenüber WTHR. "Leider hat er genau das versucht, als er näher an der Kante war, als er hätte sein sollen." Die United States Coast Guard News hat inzwischen eine Erklärung zum Tod von Garay veröffentlicht. Demnach wurde Garays Leiche am Freitagnachmittag von einer örtlichen Tauchereinheit "geortet und geborgen".

Demnach sagte eine Zeugin, sie habe Garay "vom Rand der Klippe stolpern" sehen. Der Befehlshaber der Küstenwache im Sektor San Juan, Kapitän José E. Díaz, drückte der Familie von Garay sein tief empfundenes Beileid aus: "Wir sprechen der Familie und den Angehörigen von Edgar Garay unser tief empfundenes Beileid aus und beten, dass sie in dieser schweren Zeit Trost und Kraft finden."