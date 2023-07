Bruder (20) vergewaltigte und erdrosselte eigene Schwester (16)

Es ist ein absoluter Horror-Fall, der zu Denken gibt. Ein Mann (20) soll seine Schwester nicht nur vergewaltigt, sondern danach auch noch erwürgt haben.

Der Fall, der sich 2021 zugetragen haben soll, wird nun vor einem schottischen Gericht verhandelt. Connor C., so der Name des jungen Mannes, soll seine eigene Schwester vergewaltigt und danach erwürgt haben.

Das ganze soll sich in Cadzow Glen in Hamilton, Lanarkshire zugetragen haben. Während der Gerichtsverhandlung wurde bekannt, dass der 20-Jährige am Abend des 26. November 2021 sich von seiner Wohnung auf den Weg zu seiner Schwester machte, um diese zu treffen. Durch Überwachungskameras , DNA-Beweise und aufgrund seiner Kleidung waren die Ermittler sofort der Meinung, dass nur der eigene Bruder die abscheuliche Tat vollzogen haben kann.

Die DNA des 20-Jährigen wurde unter dem BH, der Jogginghose, der Unterwäsche sowie am Körper seiner Schwester gefunden. Bereits als die Polizei nach dem zunächst noch als vermisst geltendem Mädchen gesucht hatte, behinderte der 20-Jährige die Suche.

Neben dem 20-Jährigen gibt es noch einen 45-jährigen Mitangeklagten. Er soll Connor mit einem falschen Alibi gedeckt haben. Zudem soll er die Leiche unsittlich berührt und Connor bei der Entsorgung der Leiche geholfen haben.