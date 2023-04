Bub (16) raucht E-Zigarette: Kurz darauf ist er tot

Ein 16-jähriger Bursche starb nachdem er eine E-Zigarette geraucht hatte und danach seine Lunge kollabiert war.

Vor rund 10 Tagen wurde ein 16-Jähriger Israeli mit einem Lungekollaps ins Spital eingeliefert, nachdem er eine E-Zigarette geraucht hatte. Lange versuchten die Ärzte das Leben des jungen Mannes zu retten, doch vergeblich. Die Schäden waren zu groß.

Ärzte konnten nichts mehr tun

Die Israel Cancer Association (ICA) gab eine Erklärung ab: "Wir teilen die große Trauer über seinen frühen Tod und sprechen der Familie unser Beileid in ihrem schweren Kummer aus. Angesichts des schrecklichen Schmerzes senden wir seinen Familienmitgliedern eine Umarmung des Mitgefühls".

Sie fügte hinzu, dass "der Gebrauch von elektronischen Zigaretten ein besorgniserregendes Phänomen ist, das unter Kindern und Jugendlichen in Israel weit verbreitet ist, und es ist wichtig, dass Eltern und politische Entscheidungsträger in Israel die wissenschaftliche Wahrheit hinter dem gefährlichen Produkt kennen, das körperliche und geistige Abhängigkeit verursacht. In den letzten Jahren haben unsere Aufklärer in Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium in Schulen im ganzen Land über die Gefahren des Konsums von E-Zigaretten und anderen Rauchprodukten informiert, und wir beabsichtigen, diese Aktivitäten in den kommenden Jahren zu verstärken."

Ähnliche Fälle von schwerwiegenden Schäden durch E-Zigaretten bei Kindern und Jugendlichen wurden in der Vergangenheit in Israel und auf der ganzen Welt gemeldet, sagte Prof. Hagai Levine, Vorsitzender der Israel Association of Public Health Physicians.