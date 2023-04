Tochter von Partnerin schmuggelt sich in Verstappen-Stream

Der Red Bull-Star war mitten im Rennen, als die Tochter seiner Freundin Kelly Piquet, Penelope, zu ihm kam, um ihn zu umarmen.

Da die Formel 1 eine vierwöchige Pause einlegt, hatte Verstappen Zeit sich daheim seiner anderen Leidenschaft zu widmen, nämlich dem Sim-Racing. Der Holländer war in einem Stream mit drei anderen Fahrern seines Teams Red Line, als plötzlich die Tochter seiner Lebensgefährtin Kelly Piquet im Stream auftauchte und vom F1-Weltmeister eine Umarmung wollte.

Verstappen für Umarmung bereit

Nachdem er sich zunächst auf das Fahren konzentriert hatte, nahm sich Verstappen nach der Zielflagge gerne Zeit für ein Gespräch mit Penelope und bezog die Dreijährige in die Unterhaltung mit seinen Freunden ein.





Für Verstappen ist der Start in die neue F1-Saison mehr als nur gelungen. Mit zwei Siegen und einem zweiten Platz führt der Holländer die WM an. Die Pause von vier Wochen kommt aufgrund der coronabedingten Absagen des China Grand Prixs zustande. Ende April startet die Formel-1 dann auf dem High-Speed Stadtkurs in Baku.