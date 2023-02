Dank spezieller Diat: Körper dieses Arztes (63) ist 20 Jahre jünger

Der Arzt behauptet, sein Körper sei aufgrund seiner Ernährung biologisch 20 Jahre jünger als sein tatsächliches Alter

Dr. Mark Hyman, 63, aus Massachusetts ist der Meinung, dass man den Alterungsprozess umkehren kann, wenn man sich richtig ernährt - und seine Tipps und Tricks sind alles andere als unbemerkt geblieben und haben ihm allein auf Instagram 2,3 Millionen Follower eingebracht.

Der Autor des Anti-Aging-Buches Young Forever sagte, dass die Art der Lebensmittel, die man isst, den größten Anti-Aging-Effekt auf den Körper hat. Er sagte, dass ihm die Entscheidung für eine vorwiegend vollwertige Ernährung geholfen hat, "die beste Gesundheit meines Lebens" zu erlangen.

© Instagram / @drmarkhyman

Der Arzt hält sich speziell an die Pegan-Diät und hat verraten, woraus diese besteht. Die Diät besteht zu 75 Prozent aus Gemüse und Obst - mit besonderem Schwerpunkt auf Beeren und nicht-stärkehaltigen Lebensmitteln. Zu diesen Lebensmitteln, die einen niedrigen glykämischen Index aufweisen, gehören laut Healthline auch Kirschen, Orangen, getrocknete Aprikosen, Grapefruit, Birnen, Äpfel, Pflaumen und Pfirsiche. Nach den Worten des Arztes sollten "etwa drei Viertel des Tellers mit Gemüse bedeckt sein" und man sollte "auf kräftige Farben achten".

"Vollwertige Lebensmittel wie Nüsse, Samen, Olivenöl, Avocados, Eier aus Weidehaltung und kleine fette Wildfische wie Sardinen, Makrelen, Heringe, Sardellen und Wildlachs enthalten gesunde Fette", sagte er. Der Arzt erklärte dann, dass man Nüsse naschen sollte.

© Instagram / @drmarkhyman

Was die körperliche Betätigung anbelangt, so sagte Dr. Hyman, dass Sie sich auf kraftbetonte Übungen konzentrieren sollten, wenn Sie Ihren Körper 20 Jahre jünger halten wollen als er. Der Arzt empfiehlt insbesondere Krafttraining an drei Tagen in der Woche, das nicht nur auf den Körper, sondern auch auf den Geist tiefgreifende Auswirkungen haben wird.