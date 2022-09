Darum färbte dieses Paar einen Wasserfall blau

Für den Gender Reveal, also der Bekanntgabe des Geschlechts ihres Kindes, hat sich dieses Paar aus Brasilien etwas ganz Besonderes ausgedacht. Um zu verkünden, dass das Kind ein Junge werden würde, ließen die beiden Eltern den kompletten Wasserfall in Blau färben.

Das Video wurde auf Instagram gepostet, zog aber einen Shitstorm nach sich. Den Vorwurf der Umweltverschmutzung mussten sich beide öfters gefallen lassen. Das betreffende Video wurde danach wieder offline genommen.

Der Wasserfall ist Teil des Fluss Queima-Pé. Zudem ist es die Hauptwassserquelle für den Ort Tangará da Serra. Nach dem Vorfall ermittelt nun sogar die Umweltbehörde gegen das Paar.

When did gender reveal parties become a "hold my beer challenge" on who can do the most environmental damage? pic.twitter.com/SnXNOFptrz