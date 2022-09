Darum stand Briten-Premier Johnson plötzlich im Schlafzimmer eines Fremden

Ein Mann aus dem Großraum Londons staunte nicht schlecht, als gegen sechs Uhr morgens plötzlich Boris Johnson in seinem Schlafzimmer auftauchte.

Das Video des Vorfalls erobert aktuell die sozialen Medien. Johnson war bei einer Drogenrazzia zugegen, die Aufnahmen eines Mannes verbreiten sich aber wie ein Lauffeuer im Netz.



In einem Video, das auf SnapChat gepostet wurde, fragt der Mann, der das Telefon in der Hand hält, "wie gehtBoris?" Der lächelnde Tory-Chef, der eine Schutzweste trägt, antwortet: "Guten Morgen, wie geht es Ihnen?



Ich bin um 6 Uhr morgens aufgewacht und Boris Johnson war in meinem Zimmer. Bruder, wie zum Teufel kann es sein, dass ich eine Razzia bekomme und Boris Johnson ist da? Der scheidende Premierminister bezog sich später auf die Ereignisse des Morgens und sagte: "Ich kann Ihnen sagen, wie wichtig das Element der Überraschung ist.

© TikTok

Er fügte hinzu: "Der Herr... war plötzlich überrascht, mich um 5.30 Uhr morgens am Fußende seines Bettes zu sehen, er schien sogar bemerkenswert erfreut zu sein. Ein Mann in den Zwanzigern wurde an einer anderen Adresse in York Hill, Lambeth, wegen des Verdachts der Lieferung von Drogen der Klasse A festgenommen. Bei der Adresse, an der Johnson zugegen war, wurde nichts gefunden.