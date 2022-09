Das erste Date ist gut gelaufen, aber sie meldet sich trotzdem nicht mehr? Vielen Männern geht es so, dabei liegt es oft nicht am Äußeren, sondern an dem, was sie sagen. Paarberaterin Andrea Bräu verrät, was man unbedingt vermeiden sollte.

Nur von sich selbst reden Wer ständig nur über seine persönlichen Angelegenheiten spricht und nie Fragen zum Gegenüber stellt, katapultiert sich schnell ins Aus. Wenn man schon beim ersten Date so am Rande des Mittelpunktes steht, wie soll das dann erst in einer Beziehung sein? Das Fragen sich dann viele und entscheiden sich dagegen, den nächsten Schritt zu wagen. Nur negatives über den Ex-Partner berichten Wer ständig schlecht über seinen Ex-Partner spricht, begibt sich damit auf dünnes Eis. Das Gegenüber wird Angst haben, dass es bei ihr dann genau so werden könnte und er dann nur schlecht über sie spricht. No-Go! Die Messlatte zu hoch anlegen Wenn der Mann über die Erwartungen von seiner Traumfrau zu sprechen beginnt, sollte er nicht zu hohe Ansprüche stellen. Einfühlsam, gut kochen können, gut mit Kindern und schön aussehen sollte sie auch noch - die Frau kann sich damit schnell als nicht gut genug betrachten und sucht sich lieber jemand anderes, der weniger von seiner Geliebten verlangt. Das Handy ist wichtiger Dauernd das Handy griffbereit liegen haben und alle paar Minuten nachschauen, ob Nachrichten eingetrudelt sind und diese dann auch noch beantworten - das finden viele Frauen nicht sonderlich anziehen. Daher rät die Paarberaterin dazu, das Smartphone auf lautlos in der Hosentasche zu behalten. Sich nicht entscheiden können Ein Mann, der nicht weiß, was er will, wird sich schwer tun damit, die richtige Partnerin zu finden. Wer sich manchmal nur sporadisch meldet und dann plötzlich wieder ganz viel, will sich alle Optionen offen halten, falls er doch nichts Ernstes haben möchte. Aber gerade das stört die meisten Frauen. Man sollte sich daher besser früher als später entscheiden, ob man mehr in ihr sieht als nur Freundschaft. Gefühlen freien Lauf lassen Das Date lauft gut, die Dame ist wunderschön und die Unterhaltung ist angenehm? Jetzt nicht den Fehler machen und ihr gleich die große Liebe gestehen. Einerseits würde das nicht wirklich glaubwürdig wirken und andererseits könnte man damit beim Date-Partner Beklemmungen auslösen. Ein zweites Date würde damit unwahrscheinlich werden. Zu lange nicht melden Natürlich kann man sich beim Beantworten von Nachrichten etwas Zeit lassen um "cool" und "beschäftigt" zu wirken. Allerdings sollte man sich dabei nicht zu viel Zeit lassen. Paarberaterin Andrea Bräu rät dazu, sich maximal 48 Stunden Zeit zu lassen. Bei allem was über eine Woche dauert, wird die Frau wahrscheinlich schon beim nächsten Date sitzen. Krankenakte vortragen Natürlich sollte man ehrlich sein und schwerwiegende gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht verschweigen, dennoch sollte man sich mit der Abarbeitung der Krankenakte etwas zügeln. Vor allem bei psychischen Problemen sollte man beim ersten Date noch etwas die Handbremse ziehen.