Zu viel Social Media führt zu Orgasmus-Problemen

Neue Studie beweist: Zu hoher Konsum von Social Media-Kanälen führt zu Problem im Bett.

Laut einer neuen Studie haben Social Media-Kanäle wie Instagram, Facebook oder TikTok einen negativen Einfluss auf unser Sexualleben. Für die Auswertung wurden Daten von 946 Frauen und 235 Männer verwendet.

Zu hoher Konsum von Social Media-Plattformen kann bei Frauen zu Orgasmus-Problemen, einer trockenen Vagina oder sogar zu Schmerzen beim Geschlechtsverkehr führen. Hingegen leiden Männer, die zu viel Online sind, unter höherer Unzufriedenheit, Erektionsstörungen oder Orgasmus-Schwierigkeiten.

"Es gibt ein wachsendes Bewusstsein, dass die Nutzung sozialer Medien die Merkmale einer Sucht annehmen kann. Wenn dies geschieht, kann sich die Stimmung verschlechtern. Angesichts der Tatsache, dass negative Stimmung mit sexuellen Schwierigkeiten verbunden ist, war ich überrascht über das Fehlen von einschlägigen Studien, die dieses Phänomen untersuchen", erklärt der Studienautor Rui Miguel Costa vom William James Center for Research am Ispa – Instituto Universitário in Portugal gegenüber "Bilder der Frau".

Zum Glück können die Probleme, die mit zu viel Social Media-Konsum einhergehen, auch wieder rückgängig gemacht werden. Dazu müsse man einfach das Handy öfter mal unbenutzt zur Seite legen.