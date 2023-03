DAS verraten uns die Macher von 'The Last of Us' über Staffel 2

Noch vor dem Ende der ersten Staffel hatte HBO bereits bestätigt, dass die TV-Adaption des beliebten Videospiels für eine weitere Staffel verlängert wurde.

Da The Last of Us offiziell für eine zweite Staffel verlängert wurde, haben die Macher bestätigt, dass die Serie in mehrere Teile aufgeteilt werden wird. Der ausführende Produzent Neil Druckmann, der auch der Autor und Creative Director des Spiels ist, sagte in einer Erklärung: "Ich bin bescheiden, geehrt und offen gesagt überwältigt, dass so viele Menschen eingeschaltet haben und sich mit unserer Nacherzählung der Reise von Joel und Ellie verbunden fühlen."

"Die Zusammenarbeit mit Craig Mazin, unserer unglaublichen Besetzung und Crew und HBO hat meine ohnehin schon hohen Erwartungen noch übertroffen. Jetzt haben wir das große Vergnügen, dies mit der zweiten Staffel wiederholen zu können! Im Namen aller Mitarbeiter von Naughty Dog und PlayStation möchte ich mich bei Ihnen bedanken!"



Während wenig über die kommende Staffel bekannt ist, haben Druckmann und Mazin bestätigt, dass sie mehrere Teile umfassen wird. Auf die Frage, ob sich die nächste Staffel um das zweite Spiel drehen wird, sagte Mazin gegenüber GQ, dass "mehr als eine Staffel faktisch richtig ist". Er fügte jedoch hinzu, dass sich die Dinge leicht von der Handlung des Spiels unterscheiden könnten.

Mazin sagte: "Unser Ziel ist nach wie vor das gleiche wie in der ersten Staffel, nämlich eine Serie zu liefern, die die Fans glücklich macht." Die zweite Staffel wird irgendwann im Jahr 2024 erscheinen.