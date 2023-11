Diese Stadt hat die ersten elektrischen Feuerwehrautos

Das eLHF von Rosenbauer kann beeindruckende 150 kW geladen werden, und die Akkus sind in nur etwa 30 Minuten wieder vollständig aufgeladen.

Die Ära der traditionellen Verbrennungsmotoren neigt sich dem Ende zu: Ab 2035 sollen in der gesamten EU nahezu ausschließlich Elektrofahrzeuge verkauft werden. Eine Ausnahme besteht lediglich für Fahrzeuge, die ausschließlich auf E-Kraftstoffen basieren. Die Polizei hat den Umstieg bereits getestet, genauso wie die Feuerwehren. In Berlin wurde seit 2020 ein revolutionäres elektrisches Löschfahrzeug der Firma Rosenbauer auf Herz und Nieren geprüft. Nach einer erfolgreichen 13-monatigen Testphase hat das eLHF (elektrisches Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug) im Jahr 2022 offiziell seinen Dienst aufgenommen.

Testphase

Die Berliner Feuerwehr war dabei einer von nur drei Kooperationspartnern des österreichischen Herstellers von Feuerwehrausrüstungen. Das innovative Fahrzeug vom Typ Rosenbauer RT (Revolutionary Technology) wurde auch an die Brandweer Amsterdam und die Dubai Civil Defence geliefert. Inzwischen sind weltweit 21 dieser elektrischen Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz. Wien hat sich ebenfalls der grünen Welle angeschlossen und setzt seit Juni 2022 auf zwei elektrische Feuerwehrautos aus der RT-Reihe.



Die Testphase in Berlin war äußerst erfolgreich, was zu einer Bestellung von vier weiteren Fahrzeugen bei Rosenbauer Ende 2022 führte. Das Ziel ist klar: die Reduzierung von Schadstoffemissionen und Lärmbelästigung im Einsatz. Dies ermöglicht nicht nur effizientere Rettungsaktionen, sondern erleichtert auch die Kommunikation der Einsatzkräfte, wie die AutoZeitung berichtet.



Das eLHF von Rosenbauer kann beeindruckende 150 kW geladen werden, und die Akkus sind in nur etwa 30 Minuten wieder vollständig aufgeladen. Die Reichweite beträgt dabei rund 100 Kilometer, wie die Berliner Feuerwehr auf ihrer Homepage erklärt. Zusätzlich sind ein Dieselmotor und ein 130-Liter-Tank als Range Extender eingebaut. An der Einsatzstelle kann das Rosenbauer RT etwa 60 bis 90 Minuten rein elektrisch betrieben werden, während der Dieselmotor eine Betriebszeit von etwa vier Stunden ermöglicht.