Diese Stars bekamen für einen Film mehr als 100 Millionen Dollar

Die Hollywood-Gagen der Superstars sind bekanntermaßen nicht von schlechten Eltern, doch diese Summen sprengen alle Dimensionen.

Es gibt nur wenige Top-Hollywood-Schauspieler, die mehr als 100 Millionen Dollar mit einem einzigen Film verdient haben, was in der Welt des Kinos ein fast unmögliches Kunststück ist.

Zu diesen Schauspielern gehören Will Smith für Men in Black 3, Sam Worthington für Avatar: The Way of Water, Tom Cruise für Top Gun: Maverick, und Keanu Reeves für The Matrix Reloaded.

Da die Stars ein garantiertes Publikum haben, steigen ihre Gagen im Laufe der Zeit immer weiter an, aber die Bruttozahlungen stammen aus Verträgen, die auf einem Prozentsatz der Einspielergebnisse basieren, und anderen lukrativen Aspekten ihrer jeweiligen Verträge.