Tourist in U-Bahn angeschrien: 'Verschwinde aus unserem Land'

Das Netz war schockiert, als vor wenigen Tagen ein verstörendes Video die Runde machte, das eine Amerikanerin zeigt, die eine Gruppe deutscher Touristen in einem Zug in New York City rassistisch belästigte. Das Video wurde erstmals auf Reddit veröffentlicht und verbreitete sich rasant in den sozialen Medien.





Die Szene, die weltweit für Empörung sorgte, zeigt die Frau, die als Brianna Pinnix identifiziert wurde, in aggressiver Tonlage auf die deutschen Touristen losgehen, nur weil sie sich auf Deutsch unterhielten. Sie fragte sie provozierend, ob sie Deutsch sprächen, und schien nicht zu bemerken, dass ein anderer Passagier die Szene aufnahm. Pinnix drängte die Gruppe, ihr zu sagen, was sie gesagt hätten.

Hier das Video





Ihr Begleiter versuchte verzweifelt, die Situation zu beruhigen und warnte Pinnix davor, verhaftet zu werden. Doch sie setzte ihre rassistischen Äußerungen fort, und sogar die Tatsache, dass ihr Begleiter selbst Einwanderer war, konnte sie nicht stoppen.

Frau verlor Job

Das Video wurde nicht nur auf Reddit geteilt, sondern ging auch in Nachrichtenportalen und sozialen Medien viral. Das führte dazu, dass Pinnix ihren Job bei "Capital Rx" verlor, wo sie als Spezialistin für Talent-Akquise tätig war. Das Unternehmen erklärte, dass es eine Null-Toleranz-Politik gegenüber diskriminierendem Verhalten verfolge und sofort Maßnahmen ergriffen habe.



Auch das Transportunternehmen New Jersey Transit, in dessen Zug der Vorfall passierte, verurteilte das Verhalten scharf und ermutigte Passagiere, ähnliche Vorfälle zu melden.