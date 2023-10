Drogen-Lenker springt wie Fisch aus Fahrzeug

Im Krankenhaus wurde er behandelt und konnte seinen Rausch ausschlafen.

In einem Fluchtversuch vor der Polizei in Florida hat ein 24-jähriger Mann namens Tyler Fayconsolo für einen spektakulären Auftritt gesorgt. Seine filmreife Verfolgungsjagd endete abrupt, als sein Wagen in einem Gartenzaun landete. Doch statt die Tür zu öffnen, griff der offensichtlich betrunkene und unter Drogen stehende Fahrer zu einer ungewöhnlichen Methode: Er zerschmetterte die Scheibe mit seinem eigenen Kopf.

Die New York Post berichtete am vergangenen Sonntag über dieses denkwürdige Ereignis. Fayconsolo, der sich im Rauschzustand befand, setzte alles daran, den Gesetzeshütern zu entkommen. Doch sein bereits beschädigtes Fahrzeug endete schließlich im Gartenzaun eines Wohnhauses. Die örtliche Polizeibehörde des Marion County dokumentierte diese Verfolgungsjagd und die anschließende Festnahme auf ihrem Facebook-Account.

Fayconsolo gestand später, dass er "verdammt high" war, als er die Scheibe mit seinem Kopf einschlug, um dann wie ein Delfin aus dem Wagen zu springen. Diese unkonventionelle Fluchtstrategie führte jedoch nicht zum Erfolg. Nachdem er über den Zaun gesprungen war (den er zuvor mit seinem Auto beschädigt hatte), versuchte er zu Fuß zu fliehen. Doch in seinem Zustand kam er nicht weit, und die Polizisten und ein Polizeihund konnten ihn rasch stellen.

"Er beißt mich, bitte! Halten Sie ihn auf", flehte er die Beamten an, als der Hund ihn schnappte. Fayconsolo behauptete während seiner Verhaftung, dass jemand versucht habe, ihn auszurauben, doch die Polizei schenkte dieser Geschichte keinen Glauben.

Im Krankenhaus wurde er behandelt und konnte seinen Rausch ausschlafen. Es ist nicht bekannt, wie viel Alkohol und welche Drogen in seinem Blut nachgewiesen wurden. Nun steht er jedoch vor Anklagen wegen Fahrerflucht unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie Sachbeschädigung.