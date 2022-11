Dubai: 35-stöckiger Wolkenkratzer in Flammen

Der Wolkenkratzer im luxuriösen Stadtteil mitten in Dubai ist heute Morgen in Flammen gestanden.

In der Nähe des höchsten Gebäudes der Welt, dem Burj Khalifa, ist am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Der 35-stöckige Wolkenkratzer im luxuriösen Stadtzentrum von Dubai stand im Morgengrauen in Flammen.

© TreasChest/Twitter

Die Feuerwehr konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen. Ob jemand verletzt wurde, ist bisher nicht bekannt. Das Gebäude, das den gleichen Bauträger wie der Burj Khalifa hat, zeigt deutliche Brandschäden.