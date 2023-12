Dutzende Schaulustige: Tiger sonnt sich unbeeindruckt auf Dorfmauer

in einem Dorf in Uttar Pradesh, Indien, wurde ein Tiger gesichtet. Dieser ließ sich von den vielen Schaulustigen jedoch nicht beirren.

Ein Tiger, der sich in ein Dorf im indischen Uttar Pradesh verirrte, wurde am zweiten Weihnachtstag von Forstbeamten mit einem Betäubungsmittel ruhig gestellt. Anschließend wurde er eingesperrt und abtransportiert. Zuvor waren unzählige Dorfbewohner in der Nacht wach geblieben, um den Tiger im Auge zu behalten. Dieser schien sich von der riesigen Menschenmenge jedoch wenig beeindrucken zu lassen.

Tagsüber versammelten sich Dutzende Schaulustige, während der Tiger sichtlich ungestört auf einer Mauer in dem Dorf ein Schläfchen machte, wie auf Videos in den Sozialen Medien zu sehen ist. Örtliche Beamte stellten rundum das Wildtier einen Zaun, sodass keiner zu Nahe an den Tiger herantreten konnte. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.