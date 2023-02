Mit Armbrust in Kopf geschossen: Mann überlebte wie durch ein Wunder

Es sind Bilder, die schockieren. Einem Mann wurde mit einer Armbrust in den Kopf geschossen. Dennoch überlebte der Mann.

Schockierende Aufnahmen zeigen die Momente, bevor und nachdem ein Mann mit einer Armbrust aus nächster Nähe in den Kopf geschossen wurde. Der Clip zeigt ihn, wie er in einem Gartenstuhl sitzt und auf sein Handy schaut, als der Angreifer plötzlich hinter ihm auftaucht und mit einer Armbrust auf seinen Kopf zielt.

Dann wird auf den Mann geschnitten, dem es trotz seiner Verletzungen gelingt, den Angreifer, der als Maricel Melinte identifiziert wird, in die Flucht zu schlagen.

Melinte, 47, wurde nun für 18 Jahre ins Gefängnis geschickt, nachdem sie des versuchten Mordes für den Vorfall vom 26. September 2021 für schuldig befunden wurde. Ein Gericht sah es als erwiesen an, das der Mann nach dem Abfeuern der Armbrust den Mann weiter einem Hammer weiter verletzte.

Das Opfer wehrte sich jedoch, rannte zurück ins Haus und sperrte seinen Angreifer aus, bevor er selbst hinausstolperte und zu Boden fiel. Das Opfer musste zwei Wochen lang in ein Koma versetzt werden, nachdem Scans gezeigt hatten, dass der Armbrustbolzen in seinem Schädel steckte und in sein Gehirn eingedrungen war.

Warum Melinte die Tat begannen hat, ist unklar.