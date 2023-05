Radfahrer fand fünf lebendig begrabene Hundebabys: Rettete sie und gab ihnen neues zuhause

Als ein Radfahrer eine Gruppe von fünf Welpen fand, die ausgesetzt und dem Tod überlassen worden waren, ging er weit darüber hinaus, um ihnen zu helfen, indem er sie mitnahm und ihnen half, ein Zuhause zu finden.

Thyago Costa Silva, ein professioneller Radfahrer aus Brasilien, war mit Freunden beim Training. Doch ein schockierender, trauriger Anblick mitten im Nirgendwo veranlasste ihn , den Kurs zu ändern. Die Radfahrer fanden fünf Welpen, die in einem Loch vergraben waren: "Jemand hat das Loch gegraben und sie dort zum Sterben zurückgelassen", so Tyago gegenüber The Dodo. "Sie waren schwach und konnten nicht entkommen."

Radfahrer holte Hilfe

Die Radfahrer waren schockiert und traurig über den Anblick und konnten nicht glauben, dass jemand den kleinen Welpen so etwas Grausames antun würde. Sie wussten, dass sie helfen mussten. Nachdem sie angehalten hatten, gaben sie ihnen Futter und Wasser. Ein auf Tyagos Instagram-Account veröffentlichtes Video zeigt, wie er den sehr durstigen Welpen Wasser aus seiner Flasche gibt.

"Sie wollten einfach nur überleben", sagte er. Nachdem sie sie mit Wasser versorgt hatten, gingen die Radfahrer sogar noch weiter: Sie steckten die Welpen in ihre Hemden und radelten 12 Kilometer weit, um ihnen Hilfe zu holen. "Es war sehr emotional", sagte Tyago gegenüber The Dodo. "Ich nahm sie mit nach Hause und kümmerte mich um sie. Sie werden ein besseres Leben haben", sagte der Radfahrer gegenüber The Dodo. "Ich bin sicher, dass man sich gut um sie kümmern wird. Das macht mich so glücklich."