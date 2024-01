Mann öffnet Chips-Packung: Dann steht er in Flammen

Die örtliche Feuerwehr reagierte schnell, löschte den Mann und den Stuhl mit Wasser und Löschschaum.

Ein 75-jähriger Mann erlitt schwere Verbrennungen an 75 Prozent seines Körpers, als er versuchte, eine Tüte Chips mit einem Feuerzeug zu öffnen. Der unglückliche Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in Dalton. Der Mann saß in einem Lehnstuhl, als er sich versehentlich selbst in Brand setzte.

Unfassbarer Fall

Die örtliche Feuerwehr reagierte schnell, löschte den Mann und den Stuhl mit Wasser und Löschschaum. Der Verletzte wurde sofort in das Erlanger Baroness Hospital in Chattanooga, Tennessee, gebracht, wo Ärzte schwere Verbrennungen dritten Grades feststellten. Sein aktueller Zustand bleibt unbekannt, da er in ein auf Brandverletzungen spezialisiertes Krankenhaus verlegt wurde.

Es bleibt unklar, ob die Chips, die Tüte oder ein anderes Material das Feuer auslösten. Auch die genaue Marke ist nicht bekannt. Chips gelten jedoch aufgrund ihrer Zusammensetzung als leicht entzündlich, da die Mischung aus Stärke und Öl sie nahezu perfekt brennbar macht, wie "Vice" berichtet. Dies ist nicht der erste Vorfall dieser Art, da Food- und Lifestyle-Blogs bereits darauf hingewiesen haben, dass Chips als Zunder verwendet werden können.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in Kanada im Jahr 2016, als Jugendliche eine Tüte Kartoffelchips in einem Supermarkt in Brand setzten, was zu erheblichem Schaden führte.