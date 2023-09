Ehefrau (30) füttert Gatten mit der Brust

Die anfängliche Nervosität verschwand rasch, und Rachel beschreibt es als 'sofortige Erleichterung', als Alexander aus ihrer Brust trank.

Rachel Bailey, 30, und ihr Mann Alexander, ebenfalls 30, sind ein eher unkonventionelles Paar. Sie stillt ihn nämlich mit der Brust. Rachel, dreifache Mutter, enthüllt, dass diese ungewöhnliche Praxis nicht nur ihre Beziehung gestärkt hat, sondern auch Alexanders Gesundheit verbessert hat. "Alexander hatte seit zwei Jahren keine Erkältung mehr, und seine Haut erhielt viele Komplimente", sagt sie stolz.

Nervosität verschwand

© Caters News Agency ×

Die beiden betonen, dass es für sie "kein Tabu" ist und sie sich "nicht schämen", weil nichts Negatives daraus resultierte. Rachel erzählt, wie alles begann: "Als ich mein mittleres Kind stillte und wir auf eine Kreuzfahrt gingen, vergaß ich meine Milchpumpe. Das führte zu starken Schmerzen und Angst vor einer Infektion. Also beschlossen wir, dass Alexander meine Milch trinken sollte, um mir zu helfen."

Die anfängliche Nervosität verschwand rasch, und Rachel beschreibt es als "sofortige Erleichterung", als Alexander aus ihrer Brust trank. Die Baileys sind offen über ihre Erfahrungen und haben in sozialen Medien darüber gesprochen. Sie waren sogar in der TLC-Sendung "My Strange Addiction" zu sehen. "Ich liebe es, ihn zu stillen, denn so können wir viel Zeit miteinander verbringen. Es hat uns als Paar definitiv näher zusammengebracht", betont Rachel.

© Caters News Agency

Alexander berichtet von einem gesteigerten Energielevel und einem fast medikamentösen Gefühl, wenn er ihre Milch trinkt.