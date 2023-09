Forscher präsentierten 1.000 Jahre alte Alien-Leichen

Der mexikanische Kongress sorgte gestern für weltweite Aufregung. Nachdem der US-Kongress kürzlich öffentliche Anhörungen zu Unidentifizierten Flugobjekten (UFOs) – nunmehr als Unidentifizierte Luftphänomene bezeichnet – durchgeführt hatte, folgte nun der mexikanische Parlament mit einer ähnlichen Präsentation.

Es wurden zwei Alien-Körper präsentiert, die angeblich nicht von dieser Welt stammen und mindestens 1.000 Jahre alt sein sollen. Die Veranstaltung wurde von Jaime Maussan, einem angesehenen mexikanischen Journalisten und Ufologen, geleitet, der sein Leben der Erforschung des außerirdischen Phänomens gewidmet hat.

Scientists unveiling two alleged alien corpses took place in Mexico, which are retrieved from Cusco, Peru. pic.twitter.com/rjfz9IMf37