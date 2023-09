Nach einem TV-Bericht war die Aufregung um die 'Chicken Nuggets' von McDonald's groß. Darin wurde behauptet, dass es sich bei den Produkten um einen Marketingtrick handelt. OE24 hakte nach.

Die Frage, was McDonald's in seinen Chicken Nuggets und Burgern verwendet, sorgt immer wieder für Diskussionen. Nun bringt eine ehemalige PR-Mitarbeiterin des Fast-Food-Giganten in Deutschland in der Dokumentationsreihe "ZDFzeit" Licht ins Dunkel. Laut ihrer Enthüllung handelt es sich bei den beliebten "Chicken" Produkten um einen geschickten Marketingtrick. Doch stimmt das wirklich?

Aufregung nach TV-Bericht

"Die Chicken McNuggets sind besonders, nicht wegen dessen, woraus sie gemacht sind, sondern weil sie mit Hähnchenfleisch und nicht aus Hähnchenfleisch bestehen", so die Insiderin.Berichten zufolge bestehen die beliebten "Chicken Nuggets" und das Patty im "Chickenburger" nur zu 46 Prozent aus Hühnerfleisch, während der Rest aus einer Vielzahl anderer Zutaten besteht.

McDonalds klärt auf

OE24 fragte bei McDonalds nach: "Unsere Nuggets werden aus Hühnerbrustfleisch hergestellt. Chicken Value Patties (beispielsweise für den McChicken Burger) werden aus Hühnerkeulenfleisch hergestellt. Beide Produkte durchlaufen einen Erhitzungsprozess, werden paniert und vorfrittiert, weshalb die Panade auch bereits pflanzliches Öl aufnimmt. Danach werden sie zur Haltbarmachung unverzüglich tiefgefroren. Neben dem Hühnerfleisch enthalten Value Patties ebenfalls noch: Weizenmehl, Wasser, pflanzliche Öle, Stärke, Weizengrieß, Salz, Weizengluten, Gewürze, Hefeextrakt, modifizierte Stärke und Dextrose. Dies Zusammensetzungen entsprechen den Produkten auf dem deutschen Markt", so Wilhelm Baldia, Unternehmenssprecher McDonald's Österreich.