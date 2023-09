Klimawandel könnte Geschmack von Bier verändern

Extreme Temperaturen, Dürren und Stürme führten im vergangenen Jahr zu einer drastischen Reduzierung der Hopfenernte.

Der Bierkonsum eines kühlen Biers ist für viele Österreicher wohl der Inbegriff des wohlverdienten Feierabends. Doch Achtung: Der Geschmack des Bieres könnte sich aufgrund des Klimawandels bald verändern.

Viele Probleme

Extreme Temperaturen, Dürren und Stürme führten im vergangenen Jahr zu einer drastischen Reduzierung der Hopfenernte. Besonders betroffen waren die empfindlichen Sorten wie der Spalter Hopfen in Bayern.



Viele Landwirtesetzen auf Bewässerungssysteme, um ihre Pflanzen zu retten. Doch diese Maßnahmen sind kostspielig und in einer Region, in der Wasser knapp ist, eine Herausforderung. Die bayerische Regierung hat 40 Millionen Euro für die Verbesserung der Bewässerungsinfrastruktur bereitgestellt, aber die Situation bleibt prekär.



Doch die Zukunft des Spalter Hopfens hängt nicht nur von der Bewässerung ab. Neue widerstandsfähigere Hopfensorten wurden entwickelt, um den veränderten Bedingungen zu begegnen, doch Brauereien zögern, diese zu akzeptieren, da sie den einzigartigen Geschmack ihrer Biere bewahren wollen. Die neuen Hopfensorten würden widerum das Bier anders schmecken lassen.