Piranhas fressen Mann nach Bootsunfall auf

Ein schrecklicher Vorfall im Amazonasgebiet sorgt für Entsetzen, nachdem ein 38-jähriger Mann bei einem dramatischen Bootsunglück von Piranhas attackiert und getötet wurde.

Horror-Fall

Am Samstagabend, dem 9. September, ereignete sich das tragische Unglück auf dem Fluss Cuiabá in Barão de Melgaço, Brasilien. Zwei Boote kollidierten, wobei fünf Personen an Bord waren. Drei der Passagiere konnten gerettet werden, aber zwei, darunter Silva da Luz, blieben vermisst. Seine Leiche wurde später im Fluss gefunden, von Piranhas zerfleischt.

Die Behörden ermitteln, um die Ursache und die Verantwortlichen für dieses tragische Ereignis zu klären. Die Untersuchungen haben den Zugang zu dem Gebiet vorübergehend eingeschränkt.

Bereits 2021 Unfall mit Piranhas

Dies ist nicht der erste Vorfall, bei dem ein Mensch von Piranhas gefressen wurde. Im Jahr 2021 wurde ein Mann von Piranhas attackiert, als er in einen See sprang, um einem Bienenschwarm zu entkommen.

Trotz ihres gefürchteten Rufes spielen Piranhas eine wichtige Rolle als "Saubermacher und Gesundheitspolizei" im Ökosystem des Regenwalds, da sie Aas und kranke Tiere fressen und so die Verbreitung von Krankheiten verhindern.