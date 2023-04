Eigene Mutter zeigte ihn an: Teenager nach Mord lebenslang in Haft

Ein Jugendlicher wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, nachdem er des Mordes an einem anderen Jugendlichen durch Messerstiche für schuldig befunden worden war.

Der 19-jährige Joshua Delbono wurde von der Polizei festgenommen, nachdem seine Mutter sie alarmiert hatte, dass er einen anderen Jugendlichen, den 16-jährigen Charley Bates, erstochen hatte. Ein Gericht hatte gehört, wie Charley am Abend des 31. Juli letzten Jahres auf einem Parkplatz in der Stadt Radstock mehrfach mit einem Messer niedergestochen wurde.

Er erlitt Wunden in der Brust und am Arm und wurde nur 30 Minuten später für tot erklärt. Ein Zeuge berichtete, dass Delbono, während Charley verblutete, rief: "Leg dich nicht mehr mit uns an", bevor er vom Tatort floh. Das Gericht erfuhr, wie Delbono dann zum Shearwater Lake in Wilshire fuhr, das Messer wegwarf und einige der Kleidungsstücke verbrannte, die er während des Angriffs getragen hatte.

Nicht lange nach dem Angrifft verhafteten die Beamten Delbono wegen Mordverdachts. Nun wurde der Teenager zu lebenlanger Haft verurteilt.