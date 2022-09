Entlaufene Katze kehrt nach sechs Jahren zu Besitzern zurück

Als die Katze Georgie im September 2016 aus dem Fenster sprang, gaben Pauline und Trevor Robinson bald die Hoffnung auf, ihr geliebtes Haustier jemals wiederzusehen.

Es ist die Horrorvorstellung für jeden Katzenbesitzer. Das geliebte Tier springt aus dem Fenster und läuft in die Büsche. So auch in diesem Fall aus England. Georgie wurde seit 2016 von seiner Familie vermisst.

Sie suchten unermüdlich nach dem Tier, ohne Erfolg, und das Ehepaar glaubte, Georgie sei in der freien Wildbahn ums Leben gekommen. Sie brachten sogar eine Gedenktafel für die Katze auf dem Kaminsims in ihrem Haus in der Grafschaft Durham in England an.

Doch nach sechs Jahren kam dann die Erlösung für das Ehepaar. Georgie wurde unweit des Ortes unter einem Busch entdeckt, an dem er vor einigen Jahren entlaufen war. Georgie war untergewichtig und litt an einer offenen Wunde am Hals, als sie zum Tierarzt gebracht wurde.

Nach einer emotionalen Wiedervereinigung hat sich Georgie, die jetzt 14 Jahre alt ist, wieder zu Hause eingelebt und bereitet sich darauf vor, die beiden anderen Katzen des Paares, Charlie und Sabrina, sowie den Rettungshund Bree kennenzulernen.