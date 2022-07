Feuer-Hölle: Sieben Hunde mit Benzin übergossen und verbrannt

Ein kranker Brandstifter übergoss sieben Hunde mit Benzin und ließ sie bei lebendigen Leib verbrennen.

Das fürchterliche Drama spielte sich in den Kleingärten in Garden City in Rhymney, Südwales, ab. Bei dem grausamen Angriff am Wochenende übergoss ein Unbekannter sieben Hunde mit Benzin und zündete sie an. Die Tiere mussten qualvoll bei lebendigen Leib verbrennen. Bei den Hunden handelt es sich um zwei französische Bulldoggen namens Gucci und Chanel, einen trächtigen Cockerspaniel namens Poppy, einen Bullenmischling namens Yogi und die drei Windhunde Ice, Narla und Ferne.

© Privat/Emma Frowen ×

Die Hunde lebten in einem Gehege nur zwei Minuten von den Besitzern entfernt. Plötzlich fingen sie mitten in der Nacht zu bellen an. Als Emma Frowen (42) aus dem Fenster schaute, sah sie bereits das Feuer. "Wir konnten alle Schuppen sehen, in denen die Hunde waren, die Flammen waren so hoch wie ein Haus - und alles stand in Flammen", sagt sie zu "Wales Online."

© Privat/Emma Frowen ×

"Mein Sohn versuchte, die Zwingertüren mit Fußtritten aufzureißen, aber er verbrannte sich die Hände", erzählt sie weiter. "Die Feuerwehr kam, und man konnte die Hunde noch schreien und kläffen hören, und dann konnte man plötzlich nichts mehr hören. Sie waren alle tot."

Einer der Hunde, Ice, wurde vermisst, konnte aber auf einem benachbarten Feld gefunden werden. Die Familie brachte ihn zum Tierarzt, aber er hatte zu 80 Prozent Verbrennungen am ganzen Körper, sodass er eingeschläfert werden musste.

"Wir brachten ihn nach Hause und begruben ihn mit den anderen Hunden", sagte Frowen weiter. Sie könne nicht verstehen, warum jemand einen solch kranken, und abscheulichen Angriff verüben würde. "Es war entsetzlich, absolut entsetzlich.

"Die Polizisten haben auch geweint, weil sie so etwas noch nie gesehen hatten. Jemand, der so etwas tut, muss eingesperrt werden, weil er absolut krank im Kopf ist. Mit solchen Leuten stimmt wirklich etwas nicht."