Frau füttert Schildkröten: Dann taucht mysteriöse Kreatur auf

Ein viral gegangenes Video, das auf der Plattform X (ehemals Twitter) die Runde macht, zeigt eine Frau, die friedlich Schildkröten füttert, als plötzlich ein mysteriöses Wesen aus dem Wasser auftaucht.

"WTF war das?" - diese Frage ist am Anfang des Videos zu hören. Die Frau inmitten von Schildkröten, die Taube gesellt sich dazu – eine friedliche Szene. Doch dann, aus dem Hintergrund des Wassers auftauchend, bewegt sich ein unbekanntes Wesen in Richtung des Ufers, immer näher auf die Fütternden zu.

Die Szene, die von einer Überwachungskamera festgehalten wurde, verbreitete sich in den sozialen Medien.

OK, WTF was that?? pic.twitter.com/ssTaHYSEy5