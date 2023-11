Sozialarbeiterin betreut Jungen (13): Dann kommt es zum Sex

Die Mutter alarmierte die Polizei, die auf dem Handy des Jungen belastendes Material fand.

Ein Skandal erschüttert die kleine Stadt Mount Sterling, als die 24-jährige Sozialarbeiterin Payton Shires wegen erschreckender Anschuldigungen vor Gericht steht. Der Vorwurf: Sie soll eine verbotene Beziehung mit einem 13-jährigen Jungen geführt und das Gesetz durch sexuelle Handlungen gebrochen haben. Doch das ist nicht alles.

Alles auf Video

Die "Daily Mail" enthüllt, dass sich Shires und der Jugendliche im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit kennenlernten. Die 24-Jährige arbeitete in einer Einrichtung, die soziale Unterstützung für (Pflege)-Familien bietet. Es wird behauptet, dass die verbotene Beziehung im September begann und an mehreren Orten in Columbus stattfand. Der Teenager gestand dies seiner Mutter in einem vertraulichen Gespräch, in dem Shires die heimliche Beziehung zugegeben haben soll.

Die Mutter alarmierte die Polizei, die auf dem Handy des Jungen belastendes Material fand: ein gelöschtes Video, das Shires und den Minderjährigen beim Geschlechtsverkehr zeigt. Eine schockierende Enthüllung, die das Ausmaß des mutmaßlichen Vergehens verdeutlicht.

Doch das Drama nimmt eine weitere düstere Wendung. Nachdem die Beziehung ans Licht kam, tauchte Shires angeblich mit einer Waffe im Haus des Jungen auf und beschuldigte die Familie, ihr Leben zu ruinieren.

Vor Gericht muss sich Payton Shires wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger und Bedrohung verantworten. Eine Verurteilung könnte Jahre hinter Gittern bedeuten.