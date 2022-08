Potsdamerin Doreen hat das Unglaubliche geschafft: In einem Jahr speckt die 51-jährige satte 56 Kilo ab.

Sichtlich stolz posiert Doreen nun in ihren ehemaligen Jeans – Größe 60! Zwei Jahre später versinkt sie beinahe darin. Sogar GEMEINSAM mit ihrer 26-jährigen Tochter Millie passt die Hose noch.

Hintergrund

Alles begann 1994 nach der Geburt der Tochter. Die Potsdamerin nahm damals stetig zu und die Ärzte stellten schließlich die Schilddrüsenerkrankung Hashimoto bei ihr fest. Zuletzt wog Doreen 140 Kilo bei einer Körpergröße von 1,70 Meter. Von ärztlicher Seite riet man ihr nur, sich mit der Situation zu arrangieren oder sich den Magen verkleinern zu lassen.

© privat ×

Doreen 2020 bei der Hochzeit ihrer Tochter Milli (26).

Weg von raffiniertem Zucker

Die professionelle Fotografin litt sehr unter ihrem Gewicht, hatte Gelenks- und Rückenschmerzen und probierte unzählige Diäten aus – alle erfolglos. 2020 dann las sie über das Auslassen von raffiniertem Zucker und beschloss noch einen letzten Versuch zu unternehmen. Und siehe da, die Pfunde purzelten! „Ich schmolz ab dem ersten Tag dahin wie ein Schneemann in der Sonne“, so Doreen.

© privat ×

Inzwischen passen Doreen UND Tochter Milli in ihre ehemaligen Hosen.

Was isst Doreen also heute, nachdem sie weitere 15 Kilo verloren hat und nun in Konfektionsgröße 38/40 passt? „Ich kaufe vor allem unverarbeitete Zutaten, um alles selbst zu kochen und zu backen: Nudeln, Brot, Käsewaffeln. Außerdem viel Gemüse – und ab 16 Uhr gar nichts mehr.“

Die 51-jährige ist glücklich, sie fühle sich rundum wohler und könne nun endlich wieder schicke Kleidung shoppen.