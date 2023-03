Hayden war auf dem Rückweg von einer Reise nach Tokio, Japan, wo sie ihren Ehemann vom Militär besucht hatte, und stellte fest, dass sie ihre Jeansjacke beim Verlassen des Flugzeugs auf ihrem Sitz liegen gelassen hatte.

Sie erzählte CNN: "Ich habe es gemerkt, noch bevor ich das Flugzeug verlassen hatte. Ich war die drittletzte, die das Flugzeug verließ, also fragte ich die Flugbegleiterin, ob ich sie holen könnte. "Er sagte nein - ich war nach dem Bundesgesetz verpflichtet, das Flugzeug zu verlassen und mich neben das Flugzeug zu stellen, wo die Kinderwagen hingebracht werden. Ich war müde, er sagte, er würde ihn mir bringen, und ich sagte OK".

Schließlich bekam sie ihre Jacke wieder und machte sich auf den Weg zum nächsten Teil der Reise nach Seattle. "Ein Kind schrie neben mir und ich dachte: 'Wenigstens habe ich meine AirPods'", erklärt Hayden. Als sie jedoch nach den AirPods greifen wollte, die sie in ihrer zugeknöpften Jackentasche vergessen hatte, bemerkte sie, dass der Knopf aufgegangen und die AirPods verschwunden waren. Zu diesem Zeitpunkt war das Flugzeug bereits abgeflogen und befand sich auf dem Weg nach Seattle. Hayden nutzte das WLAN an Bord, um das Gerät mit der Find My"-App auf ihrem iPhone zu orten.

© Alisabeth Hayden

Die App zeigte an, dass sich ihre AirPods noch am Flughafen von San Francisco befanden, aber bei näherer Betrachtung stellte sie fest, dass sie sich bewegten. Sie verfolgte die AirPods auf ihrem Weg durch den Flughafen, vom Frachtbereich zum Terminal 2 und dann zum Terminal 3, bevor sie auf dem Highway in Richtung San Mateo landeten. Die AirPods blieben dann drei Tage lang an einer Wohnadresse in der Bay Area.

Schließlich gelang es einem Ermittler der Polizei von San Mateo, die Adresse einem Unternehmer zuzuordnen, dessen Aufgabe es war, Lebensmittel in das Flugzeug zu laden. "In den nächsten Tagen habe ich meine AirPods im Haus dieses Mannes beobachtet. Sie hätten eigentlich tot sein müssen, weil ich sie vor meiner Reise nicht aufgeladen hatte, aber ich erhielt immer wieder eine Benachrichtigung, dass sie [von der App] 'gesehen' worden waren - was bedeutete, dass jemand sein iPhone mit den AirPods verbunden hatte", erklärte Hayden.

Nachdem sie sich über die Website von United Airlines und CNN an die Fluggesellschaft gewandt hatte, teilte man ihr mit, dass sie als Entschuldigung 271,91 Dollar an "Spesen" sowie 5.000 Flugmeilen erhalten würde.