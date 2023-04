Ein Herz für Tiere zeigt diese Frau, die älteren Hunden, die sonst keinen Platz mehr finden würden, bei sich aufnimmt und diesen einen schönen Lebensabend gibt. Mittlerweile hat sie 17 Mitarbeiter und versorgt mehr als 800 Hunde.

Valerie Reid, eine 44-Jährige aus Hermitage, Missouri, wurde dazu inspiriert, sich um ältere Hunde zu kümmern, nachdem ihr ein persönliches Erlebnis die Augen für die Probleme geöffnet hatte, mit denen Haustiere in ihrem späten Leben konfrontiert sind.

Wie SWNS berichtet, suchte sie nach einem Zuhause für den alternden Dobermann ihres Vaters, der an Krebs erkrankt war. Sie konnte den Hund nicht aufnehmen, da sie bereits die Obergrenze für Haustiere erreicht hatte, und fand heraus, dass kein anderes Tierheim sie aufnehmen wollte. "Wir suchten überall nach einem Tierheim, das uns helfen konnte, aber aufgrund ihres Alters wollte niemand sie aufnehmen", erinnert sich Valerie.

© SWNS

Nimmt viele Tiere auf

Schließlich gelang es ihr, eine Pflegestelle für den Dobermann zu finden: einen Bauernhof, der sich speziell um ältere Hunde kümmerte. "Ich habe darüber nachgedacht, was mit älteren Hunden geschieht, die einst geliebte Haustiere waren", sagte sie gegenüber SWNS. "Mir wurden die Augen geöffnet, wie viele Hunde da draußen Hilfe brauchen... Es ist wirklich ein vergessenes Segment der Rettungswelt."

© SWNS

Hunde sollen schönen Lebensabend haben

Also eröffneten Valerie und ihr Mann Josh 2017 ihre eigene gemeinnützige Auffangstation für ältere Hunde: die Whispering Willows Senior Dog Sanctuary. Sie kauften ein 3.000 Quadratmeter großes Haus in Hermitage, genug Platz für Dutzende von Hunden, um ihre letzten Tage in Komfort und Frieden zu verbringen. "Wir nehmen Hunde auf, die 12 Jahre und älter sind. Manchmal sind es Hunde mit besonderen Bedürfnissen, manchmal Hospizhunde", sagte sie gegenüber Ozarks First. "Manchmal kommen sie einfach zu uns, weil sie einen Platz brauchen, wo sie ihren Kopf hinlegen und einschlafen können.

Sie erklärte, dass viele der Hunde misshandelt und vernachlässigt wurden: Ein Hund, Peanut, wurde angekettet in der Hitze von 40 Grad aufgefunden. "Wenn sie zu uns kommen, haben sie ein gebrochenes Herz, sind seelisch oder körperlich gebrochen", erklärte sie gegenüber KY3. Die Rettungsstation ist im Laufe der Jahre immer weiter gewachsen: Nach Angaben von SWNS beschäftigt das Hospiz 17 Vollzeitmitarbeiter, die sich um die Hunde kümmern, und beherbergt inzwischen 80 Hunde auf einmal.