Frauenleiche 23 Jahre nach Mord entdeckt

Im Mai 1999 wurde sie von ihrem Ehemann als vermisst gemeldet. Nun, 23 Jahre nach ihrem Verschwinden, wurde der Leichnam, der damals Schwangeren geborgen.

Entdeckt wurde der Leichnam in einem Garten in Dorset, England. Das Grundstück wurde vom Ehemann der ermordeten Frau kurz nach ihrem Verschwinden erworben. Dieser stritt zwar jegliche Schuld am Tod seiner Frau ab, wurde aber dennoch aufgrund der erdrückenden Beweislage bereits im Jahr 2019 für schuldig befunden und muss nun lebenslänglich hinter Gitter.

Indes konnte mithilfe der Zähne der gefundenen Leiche festgestellt werden, dass es sich tatsächlich um jene Frau handelt, welche vor über 20 Jahren als vermisst gemeldet wurde. Ein Polizeisprecher zeigte sich glücklich über den Fund, da die Angehörigen der ermordeten Dame jetzt vielleicht besser mit diesem Kapitel abschließen, ihr Familienmitglied beisetzen und sich verabschieden können.