Gefängnis spendiert Häftlingen Lego im Wert von 1600 Euro

Ein britisches Gefängnis hat Lego-Sets für seine Häftlinge angeschafft. Damit soll die Resozialisierung der Insassen gefördert werden.

Die Strafvollzugsbehörde His Majesty’s Prison Service (HMPS) soll in diesem Jahr rund 1450 britische Pfund (aktuell rund 1653 Euro) für die beliebten Klemmbausteine von Lego ausgegeben haben. Das sei ein Teil eines 3000-Pfund-Programms zur Bekämpfung von Gewalt. Die britische Boulevardzeitung "The Sun" berichtet davon unter Berufung auf Kreditkartenabrechnungen der Regierung.

Die Haftanstalt HM North Sea Camp im ostenglischen Boston soll die Klemmbausteine erhalten haben. In diesem Gefängnis sitzen Männer ab 18 Jahren mit offenem Vollzug. Die Insassen können das Anstaltsgelände tagsüber verlassen, um zu arbeiten oder eine Ausbildung zu machen.

Auch Billardtische gekauft

Auf der Gefängnis-Webseite schreiben sie: "Das North Sea Camp hat sich zum Ziel gesetzt, ein sicheres und lehrreiches Umfeld zu schaffen, in dem Gefangene neue Fähigkeiten erlernen können, die ihnen nach ihrer Entlassung helfen." Welche Lego-Sets genau dabei helfen sollen, hält das Justizministerium geheim.

Weiter berichtet "The Sun", dass der Strafvollzugsdienst in diesem Jahr weitere 4345 Pfund (knapp 5000 Euro) in einem Fachgeschäft für Billardtische und Zubehör gelassen hat.

Kritik von Tories-Abgeordneten

Davon sind nicht alle begeistert. Robert Edward Jenrick (43), Abgeordneter der konservativen Tories, wird von der britischen Zeitung zitiert: "Es gab noch nie eine bessere Zeit, um kriminell zu werden. Anstatt Straftäter zu bestrafen, werden sie mit Xboxen und Lego ausgestattet. Das ist ein Witz." Für ihn ein Schlag ins Gesicht für Bürger, "die bereits bis auf die Zähne besteuert werden".

Das Justizministerium verteidigt die Investition. Sie erklären: "Resozialisierung senkt die Kriminalität. Aktivitäten wie diese helfen, Rückfälle und Gewalt im Gefängnis zu reduzieren." Außerdem können die Gefängnisse ihre Budgets "nach eigenem Ermessen" verteilen.