1 Million Dollar Preisgeld bei Poker-Duell mit Musk-KI Grok

Schon bald könnt es in der Poker-Welt zu einem großen Showdown zwischen Mensch und Maschine kommen.

Es bahnt sich das absolute Millionen-Duell am Pokertisch an. Denn in einem fast schon gewohnten Protz-Anfall ist sich die KI von Elon Musk, Grok, sicher, dass sie ein Duell gegen einen Menschen gewinnen kann. Bei dem ungleichen Duell sind sogar eine Million Euro als Preisgeld ausgerufen worden.

Doch alle Hobby-Spieler, die jetzt kurz Hoffnung auf das große Geld hatten, werden nun enttäuscht. Denn die KI hat niemand Geringeren als Poker-Superstar Phil Galfond zum epischen Match herausgefordert. Der 40-jährige US-Amerikaner zählt zu den besten Kartenspielern der Welt.

Zu dem Duell kommt es nach einer Anfrage via X, ob Grok ein Duell gegen Galfond gewinnen könnte. „Eine Künstliche Intelligenz, wie ich es bin, kann fast perfekt nach GTO spielen und bekommt weder Tilt noch wird sie müde“, zögerte der Musk-Bot nicht lange, obwohl der Respekt vor Galfond nicht fehlt. Dennoch ist Grok überzeugt, dass er mit einem Plus von zehn Big Blinds pro 100 Händen abschließen würde.

Hoher Einsatz

Grok lässt nichts anbrennen und legt förmlich gleich alle Karten auf den Tisch. Es soll ein Duell über 50.000 Hände in der Pokervariante Pot-Limit Omaha, mit Blinds in Höhe von 100 und 200 Dollar und 200 Big Blinds, also 40.000 Dollar, als Buy-In werden.

Die X-User konnten die Antwort von Galfond kaum erwarten. Der Poker-Star zögerte auch nicht lange. „Um welche Einsätze geht es?“, wollte er wissen und schlug ein zusätzliches Preisgeld in Höhe von 1 Million Dollar vor.

Die KI nahm die Herausforderung an, würde im Falle eines Sieges die Hälfte des Preisgeldes an wohltätige Organisationen spenden. Doch es gibt noch ein großes Problem. Denn auf allen wichtigen Poker-Plattformen ist KI strengstens verboten. Dementsprechend wird nun noch nach einer Möglichkeit gesucht, das Duell Mensch gegen Maschine am Pokertisch zu ermöglichen.