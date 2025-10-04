Big Business: Musk ist reichster Mann der Welt

Elon Musk hat als erster Mensch mehr als 500 Milliarden Dollar Vermögen ++ So plant er die Verdoppelung in den nächsten Jahren.

Austin. Der reichste Mensch der Welt, Elon Musk, ist jetzt auch der erste Mensch, dessen Vermögen 500 Milliarden US-Dollar erreicht. Die Steigerung seines Reichtums wird vor allem auf Tesla, SpaceX und sein KI-Unternehmen xAI zurückgeführt.

Diese Woche stiegen die Aktien von Tesla um fast 4 Prozent, was Musks Vermögen um geschätzte 9,3 Milliarden US-Dollar erhöhte. Seit der Ankündigung im April, sich vom Posten als Leiter des „Department of Government Efficiency“ (DOGE) zurückzuziehen, um mehr Zeit bei Tesla zu verbringen, hat sich der Aktienkurs fast verdoppelt. Musks 12-prozentiger Anteil an Tesla ist nun rund 191 Milliarden US-Dollar wert, wie die „Forbes“ berichtet.

Goldschätze: SpaceX und xAI

Zukunfts-Unternehmen. Bei Tesla läuft es derzeit also gut für Musk. Performance-basierte Aktienoptionen aus seinem 2018er-CEO-Paket könnten zusätzlich bis zu 133 Milliarden US-Dollar wert sein, wobei „Forbes“ den Wert derzeit um 50 Prozent reduziert, da Musk gegen ein Urteil des Delaware-Gerichts Berufung eingelegt hat. Ein neuer Vorschlag des Tesla-Vorstands könnte Musk bei Erreichen bestimmter Ziele sogar bis zu 1 Billion US-Dollar zusätzlich bringen.

X-37B © Adam Bernstein

Wahre Goldschätze für Musk sind aber auch seine Raumfahrt- und KI-Firmen. SpaceX trägt massiv zum Vermögen bei: Das private Raumfahrtunternehmen ist aktuell 400 Milliarden US-Dollar wert, Musks Anteil von 42 Prozent entspricht etwa 168 Milliarden US-Dollar.

Zudem besitzt Musk 53 % an xAI Holdings, der fusionierten KI- und Social-Media-Firma, die auf 113 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.

Seit vier Jahren ist er der Allerreichste

Aufstieg. Seit März 2020 steigt Musks Vermögen: Von 24,6 Milliarden US-Dollar im März 2020 stieg er auf über 100 Milliarden im August 2020, wurde im Jänner 2021 erstmals reichster Mensch der Welt und erreichte in den Folgejahren 200, 300 und 400 Milliarden US-Dollar.

Mit dem aktuellen Wachstum könnte Musk bis 2032 der erste Billionär der Welt werden. Die Hälfte – 500 Milliarden – hat er jetzt geknackt.

© Grok3

Grok, Grok, Grok: Er baut eigenes Wikipedia

Der Tech-Milliardär Elon Musk wirft der Online-Enzyklopädie seit Langem politische Voreingenommenheit vor – nun kündigt er eine eigene Konkurrenzplattform an: „Wir bauen Grokipedia bei xAI.“ xAI ist seine eigene Firma für Künstliche Intelligenz. Elon kann sich sicher sein: In der Groki­pedia ist dann über ihn nichts Schlechtes zu lesen.