Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 24.400 aktien up +1.04% Andritz AG 62.30 aktien up +1.88% BAWAG Group AG 110.80 aktien up +0.36% CA Immobilien Anlagen AG 23.720 aktien up +0.68% CPI Europe AG 18.180 aktien down -1.14% DO & CO Aktiengesellschaft 222.50 aktien up +0.68% EVN AG 23.750 aktien up +2.15% Erste Group Bank AG 87.50 aktien up +0.86% Lenzing AG 25.500 aktien down -0.39% OMV AG 45.680 aktien down -1% Oesterreichische Post AG 30.200 aktien up +1% PORR AG 28.050 aktien up +0.36% Raiffeisen Bank Internat. AG 31.140 aktien up +7.38% SBO AG 27.100 aktien down -0.18% STRABAG SE 78.50 aktien down -0.51% UNIQA Insurance Group AG 12.840 aktien up +1.58% VERBUND AG Kat. A 63.00 aktien up +0.64% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.500 aktien up +0.53% Wienerberger AG 27.700 aktien up +0.07% voestalpine AG 32.940 aktien up +2.43%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Manager
musk
© getty

500 Milliarden

Big Business: Musk ist reichster Mann der Welt

04.10.25, 07:00
Teilen

Elon Musk hat als erster Mensch mehr als 500 Milliarden Dollar Vermögen ++ So plant er die Verdoppelung in den nächsten Jahren. 

 Austin. Der reichste Mensch der Welt, Elon Musk, ist jetzt auch der erste Mensch, dessen Vermögen 500 Milliarden US-Dollar erreicht. Die Steigerung seines Reichtums wird vor allem auf Tesla, SpaceX und sein KI-Unternehmen xAI zurückgeführt.

Diese Woche stiegen die Aktien von Tesla um fast 4 Prozent, was Musks Vermögen um geschätzte 9,3 Milliarden US-Dollar erhöhte. Seit der Ankündigung im April, sich vom Posten als Leiter des „Department of Government Efficiency“ (DOGE) zurückzuziehen, um mehr Zeit bei Tesla zu verbringen, hat sich der Aktienkurs fast verdoppelt. Musks 12-prozentiger Anteil an Tesla ist nun rund 191 Milliarden US-Dollar wert, wie die „Forbes“ berichtet.

Goldschätze: SpaceX und xAI

Zukunfts-Unternehmen. Bei Tesla läuft es derzeit also gut für Musk. Performance-basierte Aktienoptionen aus seinem 2018er-CEO-Paket könnten zusätzlich bis zu 133 Milliarden US-Dollar wert sein, wobei „Forbes“ den Wert derzeit um 50 Prozent reduziert, da Musk gegen ein Urteil des Delaware-Gerichts Berufung eingelegt hat. Ein neuer Vorschlag des Tesla-Vorstands könnte Musk bei Erreichen bestimmter Ziele sogar bis zu 1 Billion US-Dollar zusätzlich bringen.

X-37B

X-37B

© Adam Bernstein

Wahre Goldschätze für Musk sind aber auch seine Raumfahrt- und KI-Firmen. SpaceX trägt massiv zum Vermögen bei: Das private Raumfahrtunternehmen ist aktuell 400 Milliarden US-Dollar wert, Musks Anteil von 42 Prozent entspricht etwa 168 Milliarden US-Dollar.

Zudem besitzt Musk  53 % an xAI Holdings, der fusionierten KI- und Social-Media-Firma, die auf 113 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.

Seit vier Jahren ist er der Allerreichste

Aufstieg. Seit März 2020 steigt Musks Vermögen: Von 24,6 Milliarden US-Dollar im März 2020 stieg er auf über 100 Milliarden im August 2020, wurde im Jänner 2021 erstmals reichster Mensch der Welt und erreichte in den Folgejahren 200, 300 und 400 Milliarden US-Dollar.
Mit dem aktuellen Wachstum könnte Musk bis 2032 der erste Billionär der Welt werden. Die Hälfte – 500 Milliarden – hat er jetzt geknackt.  

grok3
© Grok3

Grok, Grok, Grok: Er baut eigenes Wikipedia 

Der Tech-Milliardär Elon Musk wirft der Online-Enzyklopädie seit Langem politische Voreingenommenheit vor – nun kündigt er eine eigene Konkurrenzplattform an: „Wir bauen Grokipedia bei xAI.“ xAI ist seine eigene Firma für Künstliche Intelligenz. Elon kann sich sicher sein: In der Groki­pedia ist dann über ihn nichts Schlechtes zu lesen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden