KTM bekommt neue Leiter für Personal und Design

Mit neuen Köpfen soll der Neustart von KTM gelingen. Richard Piller ist neuer Vice President HR, Christof Täubl neuer Vice President Design.

Motorradbauer KTM mit Sitz in Mattighofen (Bezirk Braunau) hat neue Leiter der Bereiche Human Ressources und Design. Der Jurist Richard Piller übernimmt die Leitung der Personalagenden, er verantwortete diesen Zweig seit 2012 bei Magna Powertrain. Christof Täubl war zuletzt Director Transportation Design bei Kiska und studierte Design an der FH Joanneum und am Institut of Design in Umeå, Schweden, und wird nun Vice President Design berichtete das Unternehmen am Freitag.

Richard Piller, neuer Vice President HR der KTM AG

© Dobler Thomas

Die beiden Experten gehören zum erweiterten Management mit dem bestehenden Dreier-Vorstand aus Geschäftsführer Gottfried Neumeister, Finanzchefin Petra Preining und der für den Rechtsbereich zuständigen Verena Schneglberger-Grossmann.

CEO Neumeister: "Neuausrichtung der KTM AG"

"Die Weiterentwicklung unserer Talentmanagementsysteme sowie der Aufbau eines unternehmensinternen Design-Centers ist ein integraler Bestandteil der Neuausrichtung der KTM AG" , beschrieb Neumeister den Weg nach dem Sanierungsverfahren der KTM AG.

Design war zuvor extern gelagert

Das Design war zuvor extern gelagert, die Position Täubls wurde neu geschaffen. Die Stelle des Personalchefs war mehrere Monate vakant, da in der Insolvenz keine Neubesetzung möglich war.