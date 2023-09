Google Geburtstag: 'Danke für 25 Jahre Neugier'

Heute feiert der Suchmaschinen-Gigant 25. Geburtstag

25 Jahre ist es schon wieder her, dass Google das Licht der Welt erblickte. Anlässlich des heutigen Geburtstages veröffentlichte das Unternehmen eine rührende Danksagung an die User.

Danke für 25 Jahre Neugier

„Wie schneide ich eine Ananas?“

Es ist noch gar nicht so lange her, da war es schwierig, Antworten auf Fragen wie diese zu finden. Klar, ihr habt vielleicht einen Freund oder ein Familienmitglied angerufen, der oder die das vielleicht gewusst hätte. Oder einfach gehofft, dass ein Kochbuch hier Rat weiß. Oder ihr habt euch ein Küchenmesser geschnappt und es ausprobiert.

Vor 25 Jahren haben wir die Google Suche gestartet, um euch dabei zu helfen, Antworten auf große und kleine Fragen zu finden. Seitdem haben Milliarden von Menschen bei uns gesucht – um ihre Neugier zu stillen, ein Unternehmen zu gründen, eine Reise zu planen oder einfach eine Ananas zu schneiden.

Meilenstein ist Privileg

Wie unser CEO Sundar Pichai Anfang des Monats schrieb, ist es ein enormes Privileg, diesen Meilenstein zu erreichen – und wir haben es nicht alleine geschafft. Auch wenn wir ein Technologieunternehmen sind, ist Google das, was es heute ist, wegen Menschen: unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unseren Partnern und vor allem dank unserer Nutzer:innen.

Während wir heute unseren 25. Geburtstag feiern, feiern wir auch 25 Jahre eure Neugier. Schließlich hat diese uns – und unseren Fortschritt – angetrieben. Wie beispielsweise im Jahr 2000, als so viele Menschen mithilfe der Google Suche Fotos von Jennifer Lopez‘ Grammy-Kleid finden wollten, dass es zur damaligen beliebtesten Suchanfrage wurde. Das Ergebnis zeigte allerdings 10 blaue Links, aber kein grünes Kleid. Also machten sich unsere Entwicklerinnen und Entwickler an die Arbeit und überlegten sich neue Möglichkeiten, neben Webseiten auch Bilder zu indizieren. So wurde Google Bilder geboren, mit dem ihr das eine Foto, das ihr so dringend sucht, schneller finden konntet als je zuvor.

Und Geschichten wie diese haben sich im letzten Vierteljahrhundert immer wieder wiederholt: Egal, ob ihr lernen möchtet, wie man eine Krawatte bindet, ihr gesund oder informiert bleiben möchtet – jedes Kapitel unserer Geschichte wurde von euch mitgeschrieben.

Doodle im Zeichen des Geburtstags

Unseren Geburtstag feiern wir so, wie ihr es von uns aus dem letzten Vierteljahrhundert kennt: Unser heutiges Homepage-Doodle würdigt die Entwicklung des Google-Logos, und wenn ihr nach Dingen sucht (oder summt), die etwas mit dem Thema Geburtstag zu tun haben, werdet ihr möglicherweise auf eine kleine Überraschung stoßen (funktioniert mit englischen Suchbegriffen). Aber vor allem wollen wir Danke sagen.

Wir lieben es, uns jeden Tag neue Möglichkeiten auszudenken, wie Technologie für euch hilfreich sein kann, und lassen uns dabei von dem inspirieren, was ihr damit erreicht habt. Wir sehen auch die vor uns liegenden Chancen und das Potenzial der KI, uns dabei zu helfen, unsere Mission weiterhin zu erfüllen und das Leben von noch mehr Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern.

Wie Sundar schrieb: „Unsere Suche nach Antworten wird in den nächsten 25 Jahren zu außergewöhnlichen technologischen Fortschritten führen.“ Wir freuen uns, gemeinsam mit euch die Zukunft zu gestalten.

Wir alle bei Google danken für die tollen 25 Jahre und freuen uns auf viele weitere voller Neugier.