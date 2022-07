Grenzpolizei macht irren Drogen-Fund

Die mexikanische Grenzpolizei traute ihren Augen nicht, als sie über 1,5 Tonnen Kokain in diversen LKWs auf der Grenze fand. Es ist einer der größten Beschlagnahmungen überhaupt.

Die Polizei von Mexiko-Stadt hat kriminellen Gruppen einen schweren Schlag versetzt und mehr als 1,5 Tonnen Kokain beschlagnahmt, das für die Westküste der USA bestimmt war. ""Den Ermittlungen zufolge stammt die Sendung aus Kolumbien. Es wurde auf dem Seeweg zur Küste von Perto Escondido in Oaxaca transportiert, um seine Route nach Mexiko-Stadt fortzusetzen. Von dort aus sollte es weiter zur Westküste der Vereinigten Staaten transportiert werden. Zwei Lastwagen wurden mit Ladeflächen mit versteckten Fächern abgefangen, in denen Hunderte von Kokainpaketen versteckt waren," so der leitende Beamte Omar Garcia Harfuch.



"Außerdem wurde ein Fahrzeug beschlagnahmt, das offenbar als Eskorte für diese beiden Lastwagen diente. Es wird geschätzt, dass das Gewicht der Drogen mehr als 1.500 kg beträgt,"so Harfuch weiter.



s handelt sich um die größte Beschlagnahmung von Kokain in Mexiko-Stadt. "Das ist ein schwerer Schlag für die Finanzstruktur der kriminellen Gruppen," so der Polizeichef von Mexico City abschließend.