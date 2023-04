Heißeste Eishockeyspielerin der Welt zieht sich jetzt für Geld aus

Mikayla Demaiter galt als die sexieste Eishockeyspielerin der Welt. Nachdem sie ihre Karriere beendet hatte, ist sie nun Vollzeit-Model.

Demaiter aus Chatham in Ontario spielte für die Bluewater Hawks in der Provincial Women's Hockey League. Beim Eishockey musste die 22-Jährige immer die Schutzausrüstung tragen, doch auf ihren Social Media Seiten zeigte sich die junge Frau mehr als freizügig.

Startet Model-Karriere

2020 beendete sie ihre Karriere und widmete sich ausschließlich der Model-Karriere. „Es ist an der Zeit, die Seite umzublättern und zum nächsten Kapitel meines Lebens überzugehen, zum ersten Mal wirst du nicht mein Hauptaugenmerk sein. Ich freue mich auf die Zukunft, denn alles, was Sie mir beigebracht haben, wird es mir ermöglichen, erfolgreich zu sein."

Sie hat ihre Fans mit Schnappschüssen von sich selbst im Fitnessstudio, in Schwimmbädern und am Strand in Ekstase versetzt. Außerdem postet sie immer wieder Fotos von ihrem Hund. Neben ihrem Model-Engagement ist sie auch noch Studentin an der University of Western Ontario.