Helikopter-Pilot zeichnete mit Flugroute Penis in den Himmel

Ein Hubschrauberpilot hat für Aufsehen gesorgt, nachdem seine Flugroute zu zeigen schien, dass er einen Riesenpenis in den Himmel über Malta gezeichnet hat.

Wie sich herausstellte, zeichnete das Flugzeug in diesem Fall zur Belustigung des Piloten einen Penis, da er weiß, dass die Flugverfolgungstechnologie in der Lage sein wird, zu sehen, wo er war. Der Penis in der Luft wurde von der beliebten Flugverfolgungsseite Flightradar24 entdeckt, die die Flugroute des Hubschraubers in den sozialen Medien veröffentlichte und die ausgeklügelte Reihe von Loopings und Sturzflügen zeigte, mit denen der Penis gezeichnet wurde.

Dieser besondere Penis wurde von Flug AS1429 skizziert, der vermutlich von einem AW139-Hubschrauber durchgeführt wurde. Der Flug fand über der maltesischen Insel Comino statt, einer kleineren Insel zwischen Malta und Gozo. Das bedeutet, dass der Pilot seinen Hubschrauber sehr gut unter Kontrolle haben musste, um einen Penis mit solcher Präzision zu zeichnen.

© Touch The Skies / Alamy Stock Photo

In einer Erklärung der maltesischen Streitkräfte wurde jedoch bestritten, dass der Hubschrauberpilot einen riesigen Phallus in den Himmel zeichnen wollte. Sie sagten: "Die gezeigte Flugverfolgung war segmentiert, da der Hubschrauber in geringer Höhe flog, und zeigte nicht den gesamten Flugweg."