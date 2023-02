Herzzerreißend: Demenzkranke Frau lernt in TV-Show Hund jeden Tag neu kennen

Es ist eine Story, die zu Tränen rührt. Eine ältere Dame (78), die an Demenz leidet, bekommt gemeinsam mit ihrem Sohn (57) einen jungen Welpen. Nur lernt die Frau das Tier jeden Tag aufs neue kennen.

In der RTL-Show "Die Welpen kommen" bekommen Personen junge, gerettet, Tiere, um sich um diese zu kümmern. So auch im Fall von Mutter Marianne (78) und Sohn Christian (57). Das besondere: Marianne leidet an Demenz und kann sich so an das kennenlernen mit dem Hund am folgenden schlichtweg nicht mehr erinnern. Für den Hunde-Profi Martin Rütter ist dies eine besonders emotionale Folge gewesen.

"Seine Geschichte war für mich ganz besonders emotional, denn seine Mama hat dieselbe Krankheit, die meine Mama hatte", erzählt Rütter TvDigital. Seinen Job hat Christian aufgegeben, um sich um seine demenzkranke Mutter zu kümmern. Nun soll die rumänische Hundedame Lucy den Alltag ein wenig angenehmer gestalten.

"Hunde sind in aller Regel super Therapeuten", so Rütter. Für die Hündin Luca ist die Umgebung perfekt. Es gibt viel grün und viel Wald, wo sich der Vierbeiner austoben kann. Ein Problem könnte die Überfütterung sein, da Mutter Marianne vergisst, dass sie das Tier bereits gefüttert hat. "Das Futter verstecken", so Rütter einfacher Tipp.